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Звезда шоу

Звезда шоу "Дом-2" Саша Черно раскрыла имя сына

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
Звезда телестройки раскрыла имя первенца. Участница шоу "Дом-2" Саша Черно очень счастлива.
прочитано 569 раз

Жительница скандального проекта стала мамой 30 июля. Саша Черно из шоу "Дом-2" и ее наследник чувствуют себя хорошо. Они все еще находятся в медицинском учреждении.

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Накануне новоиспеченная родительница сообщила поклонникам имя сына. "Знакомьтесь, Оганесян Стефан Иосифович", – написала Черно в личном микроблоге. Саша добавила, что обнародовать эту информацию планировала в день выписки, однако данные слили в Сеть.

Как ранее рассказывала Александра, Стефан родился ростом 55 сантиметров и весом 3640 граммов. По словам докторов, мальчик здоров.

Во время родов рядом со звездой телестройки постоянно находился муж Иосиф Оганесян. В соцсетях участник шоу "Дом-2" поведал, что беременность стала испытанием для его супруги. В прошлом Черно сделала аборт, который отразился на ее здоровье. Врачи считали, что Александра вообще не сможет иметь отпрысков.

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Публикация от Саша Черно, фан (@chernosasha_dom2_)

Первенец Оганесяна и Черно появился на свет путем кесарева сечения. Участница телестройки не смогла родить сама. Воды у девушки отошли в четыре утра. "Ждали до 8, до 9, потом до 10. Шейка даже на миллиметр не сдвинулась", – жаловалась поклонникам Александра.

Сейчас звезды шоу "Дом-2" всецело заняты уходом за младенцем. Участники телестройки счастливы как никогда.

Автор: 2 августа 2020, 15:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

sergej lavrov
Ответить
Я всегда был уверен,что в говноотстойнике дом 2 не звезды,а <цензура>.
Гость
Ответить
А чтов борделе Дом 2 есть свое небо со своими "звездами"?
1

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