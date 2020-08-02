Звезда шоу "Дом-2" Саша Черно раскрыла имя сына

Звезда телестройки раскрыла имя первенца. Участница шоу "Дом-2" Саша Черно очень счастлива.

Жительница скандального проекта стала мамой 30 июля. Саша Черно из шоу "Дом-2" и ее наследник чувствуют себя хорошо. Они все еще находятся в медицинском учреждении.

Накануне новоиспеченная родительница сообщила поклонникам имя сына. "Знакомьтесь, Оганесян Стефан Иосифович", – написала Черно в личном микроблоге. Саша добавила, что обнародовать эту информацию планировала в день выписки, однако данные слили в Сеть.

Как ранее рассказывала Александра, Стефан родился ростом 55 сантиметров и весом 3640 граммов. По словам докторов, мальчик здоров.

Во время родов рядом со звездой телестройки постоянно находился муж Иосиф Оганесян. В соцсетях участник шоу "Дом-2" поведал, что беременность стала испытанием для его супруги. В прошлом Черно сделала аборт, который отразился на ее здоровье. Врачи считали, что Александра вообще не сможет иметь отпрысков.

Первенец Оганесяна и Черно появился на свет путем кесарева сечения. Участница телестройки не смогла родить сама. Воды у девушки отошли в четыре утра. "Ждали до 8, до 9, потом до 10. Шейка даже на миллиметр не сдвинулась", – жаловалась поклонникам Александра.

Сейчас звезды шоу "Дом-2" всецело заняты уходом за младенцем. Участники телестройки счастливы как никогда.