"Неоднозначные советы": Оксану Самойлову раскритиковали за платные услуги

Девушка решила поделиться со своими поклонниками советами по уходу за собой, которые она вывела благодаря собственному опыту. Конечно же, бьюти-рекомендации оказались не бесплатным удовольствием.
Оксана Самойлова создала "гайд" и выставила его на продажу, однако многие подписчицы усомнились в ценности предоставленной информации. За 400 рублей девушка предложила уникальные рекомендации, уверяя, что собирала их несколько лет.
Новый продукт модели быстро подвергли критике. Одни предположили, что девушка не справилась с конкуренцией. Другие же обвинили Оксану Самойлову в воровстве. Ко второй группе присоединилась и Катя Конасова – скандальный блогер в "Инстаграм".
Молодая девушка купила "гайд" Самойловой и подробно изучала все позиции, представленные в нем. Конасова уверена, что модель просто решила сделать что-то для галочки и удовлетворить интерес подписчиков.
"Гайд Оксаны – это форменное издевательство над аудиторией. Информация по типу того, что в моей косметичке. Кроме того, это неоднозначные советы", – возмутилась Катя.
Блогер подвергла сомнению некоторые рекомендации Самойловой. Например, супруга Джигана советует ходить к косметологам с образованием, хотя сама посещает 20-летнюю девочку, которая недавно закончила школу.
Катя Конасова добавила, что большинство информации, которую Оксана продала, является общедоступной. Так, модель просит своих клиенток не засыпать с косметикой на лице и пользоваться солнцезащитным кремом.
Напомним, это уже не первый случай, когда Самойлова сталкивается с осуждением и критикой. Блогер уже была замешана в скандале с сотрудниками своей фирмы, которые признались, что та нарушала трудовое законодательство и принуждала своих работников выполнять задачи сверхурочно.
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