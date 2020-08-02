"Неоднозначные советы": Оксану Самойлову раскритиковали за платные услуги

Пока все обсуждали громкий развод Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, никто не заметил, как модель успела создать четыре новых бизнес-проекта. По словам блогера, семейный кризис помог ей сосредоточиться на работе. Правда, многие пользователи "Инстаграм" не оценили свежий продукт Оксаны.

Девушка решила поделиться со своими поклонниками советами по уходу за собой, которые она вывела благодаря собственному опыту. Конечно же, бьюти-рекомендации оказались не бесплатным удовольствием.

Оксана Самойлова создала "гайд" и выставила его на продажу, однако многие подписчицы усомнились в ценности предоставленной информации. За 400 рублей девушка предложила уникальные рекомендации, уверяя, что собирала их несколько лет.

Новый продукт модели быстро подвергли критике. Одни предположили, что девушка не справилась с конкуренцией. Другие же обвинили Оксану Самойлову в воровстве. Ко второй группе присоединилась и Катя Конасова – скандальный блогер в "Инстаграм".

Молодая девушка купила "гайд" Самойловой и подробно изучала все позиции, представленные в нем. Конасова уверена, что модель просто решила сделать что-то для галочки и удовлетворить интерес подписчиков.

"Гайд Оксаны – это форменное издевательство над аудиторией. Информация по типу того, что в моей косметичке. Кроме того, это неоднозначные советы", – возмутилась Катя.

Блогер подвергла сомнению некоторые рекомендации Самойловой. Например, супруга Джигана советует ходить к косметологам с образованием, хотя сама посещает 20-летнюю девочку, которая недавно закончила школу.

Катя Конасова добавила, что большинство информации, которую Оксана продала, является общедоступной. Так, модель просит своих клиенток не засыпать с косметикой на лице и пользоваться солнцезащитным кремом.

Напомним, это уже не первый случай, когда Самойлова сталкивается с осуждением и критикой. Блогер уже была замешана в скандале с сотрудниками своей фирмы, которые признались, что та нарушала трудовое законодательство и принуждала своих работников выполнять задачи сверхурочно.