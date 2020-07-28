Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести

36-летний Прохор Шаляпин обожает эпатировать народ. После участия в "Фабрике звезд – 6" он понял, что важнее всего – хлеб и зрелища. За последние-то он и отвечает. То путается на радость публике с пенсионерками, то берет в оборот миллионерш. А теперь стало понятно, чем он их привлекает.

"Нет на свете прекрасней одежи,/ Чем бронза мускулов и свежесть кожи./ И если подыметесь чисты и стройны.../ Лучшие девушки нашей страны/ Сами бросятся вам на шею", – писал Владимир Маяковский. Кажется, что эти строки – о Прохоре Шаляпине. Ему на шею в разное время бросались Анна Калашникова, Лариса Копенкина и другие звезды. Их можно понять.

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" певец поделился провокационным снимком – предстал в костюме Адама. Совершенно голый Прохор растянулся на шикарной кровати под балдахином. Белизна простыней выгодно оттенила шоколадный загар Шаляпина, подчеркнув все соблазнительные выпуклости и изгибы тела.

"Ничто так не привлекает людей, как смех и грех!" – остроумно заметил артист. Впрочем, свой большой грех он все же не стал выставлять в камеру, оставив простор для эротических фантазий.

Мнения поклонниц разделились. Одни считают столь смелую фотографию сексуальной и мурлыкают хит Натали "Боже, какой мужчина!". Другие журят шалунишку: "Прохор, Вы меня с каждым днем удивляете. Где изюминка? Все козыри раскрыли!", "Если ничего, кроме тела нет, то и гордиться нечем". Завидуют, конечно, ведь такое холеное тело еще поищи!