"Не могу сдержать эмоций": Прохор Шаляпин скорбит из-за тяжелой утраты

Накануне ушел из жизни легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. С 2018 года певец стал его сменщиком на телеканале НТВ.

Российский ученый скончался 20 июля в больнице, после того как был доставлен в реанимацию с гипергликемией – у географа резко подскочил уровень сахара в крови. Кроме того, последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием – у телеведущего был рак прямой кишки.

Несмотря на тяжелый недуг, Александр Беляев продолжал работать и надеялся победить болезнь. Прогнозы погоды с его участием выходили до 1 февраля. Затем самочувствие Беляева ухудшилось и он отправился на отдых, уступив свое место Прохору Шаляпину.

Однако Шаляпин стал вести передачу вместе с ученым еще с 2018 году, когда тому пришлось отойти от дел из-за подготовки к операции. Певец выразил свои соболезнования родным и близким географа, назвав его смерть большой утратой для всего телевидения.

"Я не могу сдержать эмоций, мне очень его жалко, потому что это был очень добрый человек. Светлый, добрый, душевный...", – сказал артист.

Прохор Шаляпин также вспомнил, что когда он начал вести прогноз погоды, Александр Беляев добродушно шутил над ним, посмеиваясь над яркими нарядами певца, в которых тот появлялся перед камерами. Шаляпин признался, что его с Беляевым связывали теплые отношения, поэтому кончина метеоролога стала для него настоящим ударом.