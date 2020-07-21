"Не могу сдержать эмоций": Прохор Шаляпин скорбит из-за тяжелой утраты

Российский ученый скончался 20 июля в больнице, после того как был доставлен в реанимацию с гипергликемией – у географа резко подскочил уровень сахара в крови. Кроме того, последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием – у телеведущего был рак прямой кишки.
Несмотря на тяжелый недуг, Александр Беляев продолжал работать и надеялся победить болезнь. Прогнозы погоды с его участием выходили до 1 февраля. Затем самочувствие Беляева ухудшилось и он отправился на отдых, уступив свое место Прохору Шаляпину.
Однако Шаляпин стал вести передачу вместе с ученым еще с 2018 году, когда тому пришлось отойти от дел из-за подготовки к операции. Певец выразил свои соболезнования родным и близким географа, назвав его смерть большой утратой для всего телевидения.
"Я не могу сдержать эмоций, мне очень его жалко, потому что это был очень добрый человек. Светлый, добрый, душевный...", – сказал артист.
Прохор Шаляпин также вспомнил, что когда он начал вести прогноз погоды, Александр Беляев добродушно шутил над ним, посмеиваясь над яркими нарядами певца, в которых тот появлялся перед камерами. Шаляпин признался, что его с Беляевым связывали теплые отношения, поэтому кончина метеоролога стала для него настоящим ударом.
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