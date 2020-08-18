Илья Резник сообщил о неожиданной просьбе Валентины Легкоступовой

14 августа умерла певица Валентина Легкоступова. Ей было 54 года. Об артистке высказался известный поэт-песенник Илья Резник.

Илья Резник подчеркнул, что они с Валентиной Легкоступовой никогда не сотрудничали, но артистка исполнила одну из его композиций. "В давние времена я на очень хорошую музыку Раймонда Паулса написал песню "Двое". Он это песню предложил Вале. Она очень прилично, очень красиво спела эту песню. Это было прекрасно", – признался поэт.

В далеком 1987 году Легкоступовой аккомпанировал на рояле сам Паулс. В Сети в свободном доступе есть эта запись, но там сложно узнать певицу: Валентина еще не блондинка, и у нее другой стиль одежды. Комментаторы и сейчас не скрывают восторга от ее манеры исполнения. Некоторые утверждают, что она спела лучше Аллы Пугачевой.

Однажды Легкоступова обратилась к Резнику с просьбой воспользоваться связями, чтобы улучшить ее жилищные условия. На тот момент она ютилась в скромной однушке.

Поэт помог певице, и у нее появилась двухкомнатная квартира. Однако вскоре Валентина неожиданно попросила помочь ей получить трехкомнатную. Это немало удивило Резника, ведь тогда он и сам снимал жилье.

Уход артистки опечалил поэта-песенника. "Конечно, когда человек уходит – это грустно", – с горечью высказался Илья Резник о смерти Валентины Легкоступовой.