Мадонну уличили во лжи из-за слухов о выписанном в России штрафе

Певица Мадонна заявила, что не стала оплачивать штраф, который ей якобы выписали в северной столице восемь лет назад. Представители судебной системы Санкт-Петербурга сообщили, что информация не соответствует действительности.

Эксперты пояснили, что на певицу подали в суд некие активисты, однако в удовлетворении иска им было отказано. Судя по всему, Мадонна решила попиариться на выдуманной истории.