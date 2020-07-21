Мадонну уличили во лжи из-за слухов о выписанном в России штрафе

Певица Мадонна заявила, что не стала оплачивать штраф, который ей якобы выписали в северной столице восемь лет назад. Представители судебной системы Санкт-Петербурга сообщили, что информация не соответствует действительности.
Эксперты пояснили, что на певицу подали в суд некие активисты, однако в удовлетворении иска им было отказано. Судя по всему, Мадонна решила попиариться на выдуманной истории.
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