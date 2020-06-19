Галустян рассказал о воспитании дочерей: Хочется в первую очередь быть другом

Михаил Галустян в интервью раскрыл основные принципы общения с детьми. Он уверен: ограждать их от плохого бессмысленно. Нужно, наоборот, работать на опережение и вовремя объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо.

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