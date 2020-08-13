"Перекроила лицо до неузнаваемости": резко помолодевшая Наташа Королева шокировала народ

В прошлом месяце Наташа Королева показывала поклонникам свой новый образ. Они не могли понять, идет ли певице челка. Но, похоже, самой артистке было некомфортно с такой прической, поэтому она вернулась к привычной укладке.
Накануне Королева опубликовала видео, где она поет свой хит "Маленькая страна". Для съемки певица выбрала омолаживающий фильтр, из-за которого она мало похожа на себя. По крайней мере, так решили некоторые подписчики инстаграм-аккаунта Наташи.
Далекие от технологий люди предположили, что артистка пользуется услугами пластической хирургии. "Перекроила лицо до неузнаваемости", – написал пользователь Сети. Другие же фолловеры отметили, что все знаменитости похожи между собой, как будто посещают одного и того же косметолога.
Преданные поклонники не стали делать замечание Королевой. Напротив, они в очередной раз наградили ее комплиментами: "Красотка!", "Всем бы в 47 выглядеть на 25".
Напомним, недавно Наташе Королевой пришлось оправдываться за поведение своего сына Архипа. 18-летний наследник пытался укусить певицу за шею и щеку. Что сказала она журналистам, ранее писали "Дни.ру",
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