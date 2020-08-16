Заинтересовалась налоговая: Александр Петров потерял бизнес

Налоговая инспекция заинтересовалась бизнесом звезды кино и сериалов. Год назад Александр Петров решил открыть собственные актерские курсы.

Фактически школа Петрова так и не открылась. Первое время артист почему-то тянул с организацией, затем началась пандемия, которая не позволила делу развернуться.

Между тем бизнесом Александра Петрова заинтересовались в налоговой. Служба нашла несоответствия в документах, которые предоставил артист. Представители ведомства прибыли по адресу регистрации заведения Петрова. Школу Александра налоговики там так и не нашли. В итоге предприятие знаменитости исключили Единого государственного реестра юридических лиц.

Вероятно, звезды не смогла найти время в плотном рабочем графике на собственное дело. Сегодня Александр Петров очень востребован у продюсеров и режиссеров.

Как писали "Дни.ру" сейчас Александр Петров находится на отдыхе. Компанию звезде кино составляет избранница, актриса Стася Милославская. В личном микроблоге артист опубликовал пляжные фото. Знаменитости выглядят счастливыми и расслабленными.

Пара постоянно демонстрирует идиллию в соцсетях, показывая совместные снимки. Поклонники уверены, что дело у Александра и Стаси идет к свадьбе.