Рыдайте фанатки: Саша Петров показал фото с девушкой

Актер поделился снимками со Стасей Милославской. Пару в пляжном образе оценили фанаты. Саша Петров скрывает местонахождение.



Актеры не любят афишировать личную жизнь, но радуют фолловеров кадрами с отдыха. На фото, которые выложил Саша Петров, загорелые влюбленные прячутся от солнца под пляжным зонтом. "На базе с красоткой", – добавил актер к одному из снимков.



Звезда трилогии о Гоголе предстал на фото в темных очках-авиаторах, а его девушка надела вайфареры с полупрозрачной нежно-розовой оправой. Для пляжного образа Стася выбрала черное бикини с принтом из разноцветных ананасов на чашках бюстгальтера.

Фолловеры Саши Петрова выразили свое мнение о звездном союзе. "Какие вы милые", " Какие Вы хорошие! Счастья Вам ребята!", "Кайфовые", "Лапушки", "Счастливые такие! Приятно смотреть", "Классные. Супер красивая пара", – написали фанаты.

Некоторые представительницы женского пола приревновали кумира к его возлюбленной. " "Петров какая-то она стремная!!", "Не такая уж и она красотка...", "Да я красивее)) но уже замужем)", "Как же вам хорооошооо!! Завидую..", – заявили пользователи Сети.

Поклонники актера остаются в догадках, размышляя, где были сделаны снимки. Саша Петров не отвечает на предположения подписчиков о том, где отдыхает с девушкой.