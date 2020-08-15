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Застукали в трусах: Орлова прикрыла Кадони своим телом

Застукали в трусах: Орлова прикрыла Кадони своим телом

Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Телеведущая разместила в микроблоге фото с экс-участником "Битвы экстрасенсов". Фотограф застал врасплох Ольгу Орлову вместе с Владом Кадони.
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Пользователи сети давно приписывают этой парочке роман. Она все отрицает, но продолжает подогревать интерес совместными кадрами. "Когда дружба– не пустые слова!!! Закрыть собой друга– мой долг !!! Мы были не совсем готовы к фотосессии, а Влад совсем не готов !!!", – подписала снимок Ольга Орлова.

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 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

На фото Кадони стоит в трусах, носках и рубашке, держа звездную подругу за талию. Та, в свою очередь, скрещивает руки и закрывает собой мужчину. На инстадиве надет мягкий халат жемчужного цвета. Лица артистов принимают удивленное выражение, будто их напугал фотограф.

Фолловеры Ольги оставили комментарии к неоднозначному кадру. "Вуаля шпили-вили", "Спалились", " Женитесь уже! Идеальная пара! Счастья вам!", " Кто знает, кто знает, все возможно в этой жизни, от дружбы до любви тоже один шаг.", – выразились фанаты Орловой. Звезды оставили комментарии без ответа.

Ранее экс-участница группы "Блестящие" размещала в Инстаграм снимок, на котором обнимает Влада в романтичной рабочей обстановке. Тогда Ольга Орлова сообщила другу, что с ним она всегда улыбается.

Автор: 15 августа 2020, 20:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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