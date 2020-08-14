Стали известны последние слова Светланы Бондарчук

Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора журнала Hello! В Связи с этим она сделала обращение к поклонникам и читателям.

В своем инстаграм-аккаунте светская львица написала, что пишет свое последнее письмо в качестве главного редактора журнала. Она отметила, что прошло 15 лет с тех пор, как она впервые переступила порог редакции.

По словам Светланы Бондарчук, время пролетело стремительно. За эти годы вышло больше 700 обложек и сотни эксклюзивов, читатели увидели десятки новых лиц.

Также модель ответила на вопросы дальнейшей судьбы проекта в России. Печатная версия журнала закрыта, а онлайн-версия продолжит выходить, но уже без нее. При этом Светлана Бондарчук выразила надежду, что российский печатный Hello! возродится.

Экс-редактор заверила, что впереди у нее много новых проектов и "сумасшедших планов", о которых она обещала сообщать фолловерам. Подписчики пожелали знаменитости успехов. Они отметили, что Светлана Бондарчук – настоящий профессионал своего дела. Многие выразили сожаление в связи с ее уходом из глянцевого журнала.

Напомним, ранее Светлана Бондарчук в личном блоге поделилась видео с опасного аттракциона. Вместе со своим женихом Сергеем Харченко и друзьями она отправилась на американские горки. Как отметила модель, ей развлечение понравилось – было весело, но очень страшно.

