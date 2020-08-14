Бойко высказался о романе с Порошиной: Больше всего рады продюсеры

Ярослав Бойко стал очередным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актер рассказал о своей жизни и карьере. В студии, разумеется, зашел разговор о Марии Порошиной, с которой Бойко до сих пор дружит и работает.
Артист спокойно относится к слухам о романе с коллегой, ведь постановки, в которых задействованы Ярослав и Мария, всегда проходят с аншлагом. "Больше всего рады продюсеры", – отметил актер.
Однажды гуляющим по рынку Порошиной и Бойко крикнули вслед: "Наконец-то вместе!". К такому поведению поклонников артисты уже привыкли. Даже супруга Ярослава, хореограф Рамуне Ходоркайте, спокойно относится к слухам о его романе с актрисой.
Кстати, Бойко женат с 1999 года. У Ярослава и Рамуне есть двое общих детей – 21-летний Максим и 17-летняя Эмилия. В 2001 году актер закрутил роман с Евгенией Добровольской. Актриса родила от него сына Яна. Но Ходоркайте не стала разводиться с супругом, брак удалось спасти.
Напомним, в прошлом году Мария Порошина родила сына Андрея. Актриса до сих пор не призналась, кто является отцом ребенка. Некоторые поклонники уверены, что она родила мальчика от Ярослава Бойко.
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