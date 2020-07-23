Пострадавшую от мошенников Порошину окрестили душой русского села

Звезда сериала "Всегда говори "всегда" насладилась отдыхом вдали от городской суеты. Мария Порошина поделилась с поклонниками радостной новостью.

На днях знаменитость пожаловалась на мошенников. Аферисты действовали от имени Марии Порошиной. Злоумышленники создавали аккаунты звезды сериала в соцсетях, помечая их как официальные профили, и занимались рекламой товаров сомнительного качества. Имидж артистки сильно пострадал.

Благодаря поддержке поклонников Порошиной удалось ликвидировать фальшивые страницы. В свежей публикации в "Инстаграм" Мария поблагодарила подписчиков за помощь. Также знаменитость показала колоритный снимок.

В кадре звезда сериала "Всегда говори "всегда" позирует на фоне бревенчатого дома. Знаменитость расположилась во главе большого стола.

"Деревенское утро. Оно прекрасно еще и потому, что вы все меня поддержали", – поведала артистка.

Пользователи Сети отметили, что Порошина отлично вписалась в обстановку. Артистку назвали настоящей красавицей. "Машенька, Вы душа русского села!" – восхитились фанаты.

Напомним, что на днях стартовали съемки сериала "Родители", в котором Мария Порошина исполняет одну из главных ролей. Творческий коллектив теленовеллы преступил к созданию четвертого сезона. Свежие эпизоды картины выйдут в эфир телеканала "Супер" следующей осенью.