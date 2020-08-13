Королева оправдалась после "брачных игр" с сыном: Он так выражает свою любовь

Несколько дней назад в социальных сетях распространилась видеозапись с участием Наташи Королевы и ее наследника. В кадре Архип попытался укусить мать за щеку, а затем – за шею. "Ай, не грызи маму!", – сделала ему замечание певица.
Ролик вызвал бурные обсуждения журналистов и поклонников. Многие пользователи отметили, что поведение знаменитости и ее сына напомнило им брачные игры. Они раскритиковали Королеву за то, что она не ставит перед наследником никаких ограничений.
Спустя время певица отреагировала на замечания поклонников. В эфире шоу Аллы Довлатовой на "Русском радио" Наташа Королева объяснила, что у нее всегда были такие теплые отношения с Архипом. Привычка кусать мать у молодого человека осталась с детства.
"Он так выражает свою любовь", – подчеркнула артистка.
Напомним, Архип родился в браке певицы Наташи Королевой и актера Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан. Известно, что молодой человек увлекается музыкой и занимается с преподавателем по вокалу. Возлюбленной у наследника знаменитостей пока нет.
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