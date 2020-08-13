Павлиашвили высказался о пьянстве среди артистов и зависимости от наркотиков

"Десятки миллионов людей пьют, и дай бог им здоровья, ведь они пьяными ничего плохого не делают, – сказал Павлиашвили. – При этом многие почему-то думают, что только артисты злоупотребляют алкоголем. Знаю немало коллег, которые не пьют, и я среди них".
Сосо Павлиашвили категорически не хочет обсуждать ни Михаила Ефремова, ни других пьющих коллег, чьи имена у всех на устах. "Не судите, да не судимы будете, как говорится в Писании, – пояснил певец. – Я не имею права говорить что-то за других людей, хотя, конечно, никто не должен злоупотреблять алкоголем. Я сам никогда не увлекался ни спиртным, ни наркотиками, ни казино – всем тем, от чего человек может быть зависим". К здоровому образу жизни артист приучил и своих детей.
Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный грузовой фургон. Водитель ВАЗа погиб. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Артист свою вину отрицает – мол, был пьян и ничего не помнит.
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