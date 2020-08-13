Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес
Павлиашвили высказался о пьянстве среди артистов и зависимости от наркотиков

Павлиашвили высказался о пьянстве среди артистов и зависимости от наркотиков

Сосо Павлиашвили. Фото: Дни.ру
Сосо Павлиашвили с супругой Ириной Патлах посетили церемонию вручения наград STAR AWARDS'20 – премии за любовь к своему делу. Поскольку алкоголь там лился рекой, журналисты не могли не поинтересоваться у звездной пары отношением к пьянству среди артистов.
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"Десятки миллионов людей пьют, и дай бог им здоровья, ведь они пьяными ничего плохого не делают, – сказал Павлиашвили. – При этом многие почему-то думают, что только артисты злоупотребляют алкоголем. Знаю немало коллег, которые не пьют, и я среди них".

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 Иосиф (Сосо) Раминович Павлиашвили

Иосиф (Сосо) Раминович Павлиашвили певец, актер

 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Сосо Павлиашвили категорически не хочет обсуждать ни Михаила Ефремова, ни других пьющих коллег, чьи имена у всех на устах. "Не судите, да не судимы будете, как говорится в Писании, – пояснил певец. – Я не имею права говорить что-то за других людей, хотя, конечно, никто не должен злоупотреблять алкоголем. Я сам никогда не увлекался ни спиртным, ни наркотиками, ни казино – всем тем, от чего человек может быть зависим". К здоровому образу жизни артист приучил и своих детей.

Перед входом на церемонию всем гостям бесконтактно измеряли температуру. Фото: Дни.ру

Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный грузовой фургон. Водитель ВАЗа погиб. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Артист свою вину отрицает – мол, был пьян и ничего не помнит.

Автор: 13 августа 2020, 11:51

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