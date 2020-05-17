Надежда Михалкова довела сестру до слез битвами на кухне

Надежда Михалкова давно не видела старшую сестру из-за самоизоляции. Их общение перешло в онлайн-режим, что породило немало сложностей и привело к настоящим баталиям.



Известная актриса и продюсер Надежда Михалкова, младшая дочь кинорежиссера Никиты Михалкова, поздравила старшую сестру Анну с днем рождения, чем довела ее до слез. Надежда откровенно призналась, что из-за карантина общение с сестрой свелось к битвам на кухне и обсуждению странных покупок.

Анне Михалковой исполнилось 46 лет. Выпавший на самоизоляцию праздник звезда была вынуждена отмечать без многих близких людей. Как оказалось, сестрам расставание дается очень нелегко. Младшая Михалкова решила рассказать, с какими трудностями пришлось столкнуться наследницам великого режиссера.

Выяснилось, что дочери Михалкова ударились в шоппинг и делятся друг с другом отзывами о необычных приобретениях. А еще знаменитости устраивают битвы на кухне и вместе занимаются спортом в онлайн-режиме. Подробностями жизни звездного семейства Надежда Михалкова поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

"Наши разговоры за онлайн-спортом превратились в кулинарные батлы (…) ... делимся классными продуктовыми сайтами и странными покупками для дома!" – откровенно рассказала Надежда Михалкова. Актриса пожелала сестре крепкого здоровья и трогательно поздравила ее со знаменательным событием. Звездная наследница призналась, что скучает по родственнице и ждет не дождется, когда они снова смогут проводить время вместе.

Анну очень растрогало послание сестры, и она не смогла сдержать слез. "Крошка, моя! До слез! Люблю!" – ответила старшая Михалкова.



