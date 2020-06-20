Жена Александра Цекало загадала на день рождения весьма интересное желание

Вместе с Дариной Эрвин телеведущий прокатился на яхте и отправился на шикарный праздничный ужин в ресторан. Жена Александра Цекало осталась довольна подарком, но попросила продюсера об исполнении еще одной мечты.

Больше года назад Александр Цекало женился на молодой девушке. Избранницей 59-летнего продюсера стала Дарина Эрвин. Влюбленные не скрывают своих отношений и регулярно публикую совместные фотографии. На днях девушке исполнилось 29 лет. Александр Цекало устроил пышный праздник честь дня рождения супруги, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.

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Во время праздничной прогулки Александр и Дарина любовались пейзажами на яхте. Цекало исполнил семь песен, которые сам же и написал в честь девушки, а Дарина призналась, что в отношениях с продюсером чувствует себя "благославленной".

После романтичной беседы на яхте влюбленные устроили ужин на берегу. Приехали и друзья Эрвин из Лос-Анджелеса ради того, чтобы поздравить девушку лично. По словам именинницы, она жутко соскучилась по массовым мероприятиям и все три месяца самоизоляции ей не хватало близких друзей.

На званном ужине присутствовала беременная подруга Дарины, которая и вывела супругу Цекало на чистую воду. Оказалось, что возлюбленная продюсера уже давно мечтает о малыше. Сама же Эрвин не раз признавалась, что готова стать матерью.

Напомним, бурный роман Александра Цекало и его молодой избранницы закрутился в 2018 году. Всего несколько месяцев пара старалась скрывать свои отношения и не появляться вместе на публике. Но о тайной связи узнали поклонники продюсера и обрушили на Дарину волну критики. Такая реакция общественности была весьма понятна: многие думали, что Александр все еще состоит в браке с Викторией Галушкой. Продюсеру пришлось самостоятельно решать вопрос с поклонниками и комментировать сложившуюся ситуацию.

После того, как в 2019 году пара официально зарегистрировала свои отношения, все вопросы фанатов моментально отпали. Сейчас Дарину Эрвин периодически обвиняют в корысти, но девушка старается игнорировать подобные комментарии. Избранница продюсера неоднократно рассказывала, что счастлива в браке с продюсером и не собирается ни перед кем отчитываться.