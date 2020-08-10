Илья Авербух отказывается от самого дорогого ради новой пассии

Теперь Илья Авербух продает единственный дом, в котором прожил всю свою сознательную жизнь. По словам друзей пары, Лиза Арзамасова потребовала "чего-то большего" и побудила тренера по фигурному катанию обзавестись новой жилплощадью.
Более того, в близких кругах актрисы и фигуриста ходят слухи об интересном положении молодой девушки. В то время как Авербух вовсю занялся строительством нового дома, его бывшая жена осуждает актрису.
Ирина Лобачева уверена, что новая пассия тренера меркантильна. Экс-супруга Авербуха посетовала, что Арзамасова мечтает забрать все наследство. Сама же актриса пока не ответила на критику бывшей возлюбленной Ильи.
Деревянный дом, купленный 11 лет назад, стал не только дачей для фигуриста, но и постоянным местом проживания. Изначально Илья планировал использовать эту постройку только по выходным, проводя в ней время со своим сыном.
Отметим, что Лиза Арзамасова нашла общий язык с 16-летним наследником. Актрисе действительно приглянулся дачный участок, но так как он слишком оторван от города, новая пассия фигуриста потребовала что-то более комфортабельное.
Стройка еще не началась, но Авербух уже ищет надежных покупателей, готовых приобрести дом и демонтировать его для собственного участка.
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