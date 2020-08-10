"Лизонька еще девушка": Арзамасова держит Авербуха без секса до свадьбы

Человек из ближайшего окружения Ильи Авербуха раскрыл интересные подробности отношений фигуриста и 25-летней Лизы Арзамасовой. Он рассказал, что актриса воспитывалась в строгости, и мать жестко блюдет ее честь. Она убедила дочь, что сексом заниматься нужно только после свадьбы.
"Лизонька еще девушка", – поделился интимными деталями о звезде "Папиных дочек" инсайдер. Лиза Арзамасова привыкла слушаться маму, поэтому пока лишает избранника удовольствий.
Судя по всему, тренер всеми силами пытается ускорить развитие романа с актрисой и готов исполнять ее желания. Например, знаменитость захотела новый особняк, и Илья Авербух начал строить новый загородный дом.
По словам журналиста и эксперта по фигурному катанию Елены Родиной, если бы не новая возлюбленная, он бы еще лет десять жил в старом доме. По ее мнению, Лиза Арзамасова очень изменила фигуриста.
Интерес к роману 46-летнего спортсмена и звезды сериала "Папины дочки" не утихает уже несколько недель. Поговаривают, что пара намерена скоро пожениться. Как писали "Дни.ру", на безымянном пальце правой руки у Лизы Арзамасовой даже заметили большое кольцо. По оценке специалистов, украшение стоит более 600 тысяч рублей.
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