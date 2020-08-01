Звезда "Дома-2" раскрыла ужасающие подробности родов

Участник скандального шоу "Дом-2" признался, что рождение первого ребенка сплотило его с избранницей. В минувший четверг Александра Черно родила сына. Звезды телепрограммы заявили, что роды прошли не так легко, как они себе представляли.

Беременность стала настоящим испытанием для Иосифа Оганесяна и Александры Черно. За несколько дней до родов участница проекта "Дом-2" жаловалась на плохое самочувствие и жуткие боли в животе.

Напомним, что Саша Черно несколько раз попадала в больницу из-за тренировочных схваток. По словам мужа звезды телепрограммы "Дом-2", долгожданный первенец появился на свет на 41 неделе, когда организм Александры не был готов к родам.

Из-за того, что девушка не справилась с сильной болью, врачи были вынуждены делать операцию кесарева сечения. Как сообщила сама Черно, в 4 утра отошли настоящие воды, а уже спустя полтора часа начались схватки.

"Вот тут и было "веселое" время. Ждали до 8, до 9, потом до 10. Шейка даже на миллиметр не сдвинулась", – откровенно заявила Александра в личном блоге "Инстаграм".

Отметим, что Иосиф Оганесян переживал не меньше звездной супруги. Экс-участник реалити "Дом-2" каждый день находился рядом с будущей матерью и всячески ее подбадривал. Даже в тот момент, когда врачи приняли решение делать операцию, Иосиф ни на шаг не отходил от своей возлюбленной.

Звезд шоу "Дом-2" неоднократно спрашивали, планируют ли они партнерские роды. Пара долгое время сомневалась и не могла дать точного ответа. В итоге Иосиф действительно был рядом с супругой с самого утра и до конца операции.

Сейчас Оганесян признается, что рождение сына сделало его самым счастливым человеком. По словам участника телестройки, подобный опыт только сблизил супругов и подарил им совершенно новые эмоции.