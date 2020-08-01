"Подписчикам не угодишь": стилист вступилась за заклеванную Кети Топурию

Недавно певица выложила в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором предстала в ультракоротком лимонном платье и с зеленой сумочкой. Фолловеры посчитали наряд звезды вызывающим и нелепым. Они высмеяли вкус солистки группы "А'Студио".

Лусабер Вартазарян образ знаменитости пришелся по душе. Она отметила, что он подчеркнул красоту Кети Топурии. "Подписчикам не угодишь. Мне очень нравится наряд Кети. Действительно, шикарные ноги, достойные быть в центре внимания!" – высказалась стилист.

Она заявила, что прозрачные босоножки работают на максимальное удлинение ног исполнительницы, а цвет наряда, хотя и чуть более яркий, чем можно было рекомендовать певице, но поддержан загаром и яркой помадой. "Единственное, на что мне неприятно здесь смотреть – зеленая сумочка", – говорит эксперт.

Собеседница "Дни.ру" добавила, что Кети Топурия не боится экспериментировать с цветами, и это хорошо, но лично ей это сочетание напоминает растаманские шапочки.

"Я бы заменила зеленый на любой другой яркий цвет – лиловый, синий, цвет фуксии", – вынесла стилист модный приговор Кети Топурии.