"Страус": Кети Топурию высмеяли за нелепое откровенное фото

На этот раз Кети Топурия решила предстать перед поклонниками в ну очень короткой мини-юбке и платье лимонного цвета. Свой образ она дополнила открытыми босоножками и небольшой зеленой сумочкой. Но самое пристальное внимание поклонников было приковано к невероятно длинным ногам артистки, которые оказались полностью обнаженными.
Подписчики осыпали Топурию лестными комментариями, сравнивая ее то с бомбой, то с принцессой. Однако нашлось немало тех, кто счел наряд 33-летней звезды нелепым, а ноги – непропорционально большими.
"Страус", "Ноги некрасивые", "Бесконечные ноги", "А почему коленки в разные стороны?", – писали пользователи Сети.
Ранее Кети Топурия не на шутку заинтриговала своих фанатов. На, казалось бы, обычном снимке, сделанном во время застолья, наблюдательные поклонники заметили кольцо с большим камнем, которое было надето на безымянный палец правой руки певицы. Комментаторы тут же начали вопрошать, не означает ли это, что исполнительница готовится выйти замуж.
Тем не менее, солистка "А'Студио" оставила эти вопросы без ответа. Известно лишь, что в настоящее время знаменитость встречается с бизнесменом Львом Деньговым. В его компании она даже посещала светские мероприятия.
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