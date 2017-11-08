Самые сексуальные фото 31-летней Кети Топурии

На днях Кети Топурия провела несколько дней в Дубае, откуда поделилась с многочисленными поклонниками фотографиями, на которых запечатлена в различных купальниках. Фанаты пришли в восторг и заявили, что у артистки идеальная фигура. Dni.ru решили собрать самые провокационные фото Кети, чтобы и другие пользователи Сети могли в этом убедиться.