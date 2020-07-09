Кудрявцева в шоке от поведения молодого мужа: Что я теперь вижу?

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров вместе уже восемь лет. Накануне пара отпраздновала годовщину отношений, и в этот важный день актриса узнала о своем возлюбленном кое-что новое.

Как оказалось, звезда не имела ни малейшего представления о музыкальных предпочтениях благоверного. Сама же артистка никогда не скрывала, что любит разные мелодии – в основном популярные и танцевальные, плюс немного шансона.

Накануне Лера Кудрявцева ехала в машине с Игорем Макаровым, и тот внезапно для жены включил на полную громкость попсу. На видео в "Сторис" актрисы хоккеист, сидя за рулем, "отжигал" под классику популярной музыки.

Как отметила телеведущая, они знакомы восемь лет, и раньше она не замечала за ним пристрастия к подобным композициям. "И что я теперь вижу?" – удивляется Лера Кудрявцева.

Стоит отметить, что Игорь Макаров моложе жены на 16 лет. Однако значительная разница в возрасте совершенно не смущает влюбленных. Многие считают телеведущую и спортсмена одной из самых гармоничных пар в российским шоу-бизнесе.

В 2018 году Лера Кудрявцева подарила мужу наследницу – девочку назвали Марией. Примечательно, что за три месяца до того, как звезда стала мамой во второй раз, у нее родился внук. Старший сын актрисы Жан всего на три года младше ее супруга.