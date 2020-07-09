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Шоу-бизнес
Галкин оседлал черного жеребца: Как из сказки о русских богатырях

Галкин оседлал черного жеребца: Как из сказки о русских богатырях

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Галкин опубликовал в личном блоге снимок, на котором позирует верхом на рысаке. Черный жеребец с густой гривой покорил поклонников супруга Аллы Пугачевой.
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Как отметил артист, он собрался ускакать на сказочном коне, правда, не сказал, куда. Актер выбрал для прогулки наряд в темных тонах: сапоги, галифе и футболка-поло. Голову звезды защищал шлем, а руки – перчатки. На фото Максим Галкин с улыбкой смотрит в кадр.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Поклонники с восторгом восприняли новую фотографию супруга Примадонны. Многие отметили, что юморист в отличной форме – видно, что он занимается в зале и следит за питанием. "Макс в такой шикарной форме? вас Алла Борисовна не балует вкусняшками?) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как из сказки о русских богатырях!", "Какой красавец конь ❤️ и наездник тоже ничего", – написали в комментариях.

Также без внимания не остался жеребец. Поклонники смогли идентифицировать породу скакуна. Скорее всего, Максим Галкин отправился на прогулку на фризском рысаке, которого в народе называют "черным золотом".

"Макс, ты настолько крут, что Тебе и конь не нужен)", "Прынц на черном коне", "Сказочной красоты конь!", "Красотища👍, как принц на коне👌", "Прекрасные лошади. Фризская порода", "Волшебный конь, принц из замка, жизнь почти сказка! Классное фото!" – заявили поклонники.

Автор: 9 июля 2020, 13:22 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

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