"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом

Со всех сторон простых людей призывают поддерживать внутренний туризм – отдыхать в Сочи, на Байкале, в Крыму. Да если и захочешь отправиться дальше, все равно не сможешь: границы закрыты, билетов в продаже нет. Впрочем, если ты Елена Малышева, весь у мир твоих ног.

"Я лечу! Наконец-то начались мои каникулы!" – похвасталась Елена Малышева подписчикам своей страницы в социальной сети "Инстаграм". Чтобы доказать, что не врет, она сняла карту своего полета Москва – Нью-Йорк, похвасталась походом в дьюти-фри и комфортом долгого путешествия в бизнес-классе.

Не стала Елена скрывать и пункт назначения. "Внуки должны были прилететь к нам в Москву и жить с нами, но ничего не получилось из-за коронавируса. Теперь лечу я. Лечу помогать, – пояснила Малышева. – Мой сын все время на работе в реанимации. Он учится на курсе по интервенционной радиологи в одном из самых известных кардиологических госпиталей США. Всю вспышку сын проработал в коронавирусной реанимации, не заболел. Сейчас их госпиталь возвращается к кардиологии. Все это время дома сына ждали его прекрасная беременная жена и двое маленьких сыновей".

Среди оснований для выезда за рубеж, которые перечислены в постановлении кабинета министров, пункта "помогать воспитывать внуков" нет. Есть возможность поехать на лечение, работу и учебу, а также для ухода за больными родственниками. Для выезда из страны по этим основаниям надо предъявить массу документов.

А еще можно выехать при наличии гражданства иностранного государства к месту проживания членов семьи.

Весной интернет взорвала новость об американском особняке стоимостью 6,5 миллиона долларов, якобы принадлежащем телеведущей. Дворец площадью 1100 квадратных метров находится в Нью-Джерси на берегу реки Гудзон. Это самый дорогой дом, проданный в 2016 году в округе Берген.

Могут похвастаться шикарными апартаментами и сыновья Малышевой, чьи квартиры по 110 квадратных метров каждая находятся в престижном районе Нью-Йорка и стоят около четырех миллионов долларов. Все это дает основание полагать, что у Елены есть либо вид на жительство, либо американский паспорт.

Подписчики страницы доктора в социальных сетях стали допытываться, как ей удалось вырваться из богохранимой России в загнивающую Америку, но внятного ответа не получили. "В Америку пускают с любой визой. Все подчиняются единым законам. И я тоже", – сообщила Малышева.

"А что, границу для избранных открыли?", "Вот они, настоящие патриоты!", "А как же Крым и отдых там? Сама-то в Майами теперь купается", "Предъявите Ваш американский паспорт", – пишут люди. Их возмущает даже не факт поездки, а хвастовство Малышевой. Поехала бы себе тихо и не дразнила никого... Телезвезда великодушно ответила: "Прошу Вселенную открыть границы!" И поспешила на свидание со статуей Свободы.

Стоит заметить, что в США более трех миллионов заболевших коронавирусом, и каждый день их число увеличивается на 58 тысяч. Свыше 132 тысяч американцев с начала пандемии умерли. Малышеву все это, видимо, не пугает. Отправят ли ее после возвращения на родину в обсерватор или посадят на строгий домашний карантин, неизвестно.