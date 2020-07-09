Настю Каменских в просторной рубашке заподозрили в беременности

Новые фотографии Насти Каменских весьма впечатлили поклонников. Снимки спровоцировали новые слухи о беременности певицы.

Для многих Настя Каменских – просто мечта, ведь ее идеальная фигура не может не восхищать. Украинская знаменитость не стесняется показывать фанатам самые откровенные снимки. Поэтому привыкшие к сексуальности певицы поклонники также восторженно реагируют на более сдержанные снимки.

Например, недавно возлюбленная Потапа опубликовала несколько фотографий, сделанных на берегу реки. Для фотосессии Настя надела длинную белую рубашку, которая вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Сети.

По традиции, фанаты наградили Каменских комплиментами. В очередной раз отметили ее изящность и красоту. Некоторые заметили, что фотографии получились очень нежными и "дуже гарными". Один из комментаторов отличился, задав вопрос: "Беременная что-ли?". Некоторые подписчики оценили такое любопытство, ведь, наверное, неспроста Настя надела свободную длинную рубашку.

На самом же деле может оказаться, что спроста. Под одним из таких снимком Настя Каменских написала: "На Ивана Купала чувствуешь особую связь с природой". Именно поэтому, вероятно, фотографии были сделаны в рубашке, которая очень напоминает традиционное одеяние славян.