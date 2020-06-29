Настя Каменских обнародовала фото с тайной свадьбы

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу еще 2017 году. Венчание прошло в Лас-Вегасе.

Было известно, что Потап женился на Насте Каменских в мае 2019 года. Возлюбленные сыграли пышную свадьбу, которую еще долгое время обсуждала общественность. На днях же певица призналась – это было второе торжество.

Первая свадьба была тайной. Во время отдыха в Лас-Вегасе три года назад Потап сделал сюрприз избраннице. Рэпер сказал, чтобы у Насти есть всего три часа, чтобы подготовиться к церемонии. Возлюбленные быстро нашли в торговом центре белое платье и кольца для этого события.

Таким образом Потап и Настя сыграли две свадьбы: элегантную и изысканную, о которой мечтала певица, а также оригинальную и спонтанную, по желанию рэпера.

"Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Это была свадьба только для нас двоих", – написала Каменских в своем инстаграм-аккаунте.

Настя выложила три фотографии с торжества. На снимках певица запечатлена в простом белом платье и букетом цветов, а Потап – в белых шортах, футболке и сером пиджаке.

Каменских призналась, что рассказать об этом она решила после выхода своей песни "Воспоминания". В ней певица поет о моментах, которые связывают ее и Потапа.