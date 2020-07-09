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Шоу-бизнес
Маркл предала близкую подругу

Маркл предала близкую подругу

Меган Маркл. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Общественность снова получила подтверждение слухам о скверном характере Меган Маркл. Когда ее близкая подруга оказалась в опале, герцогиня Сассекская оборвала с ней контакты.
прочитано 268 раз

Недавно Джессика Марлуни, известный канадский стилист и близкая подруга Меган Маркл, поссорилась со своей темнокожей коллегой Сашей Экстер, которая призвала всех своих подписчиков и приятелей активно поддерживать движение Black Lives Matter.

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Меган Маркл актриса

Саша удивилась, что активистка Джессика, чья подруга – известная в мире представительница темнокожих, не высказывается на тему расизма. Марлуни восприняла это как упрек и отреагировала весьма резко. Она намекнула, что может лишить Экстер работы, будучи авторитетом в мире моды. Саша решила парировать. Она косвенно обвинила Джессику в злоупотреблении привилегиями белой женщины.

Несмотря на то, что Марлуни принесла извинения, наказание не заставило себя ждать. Телешоу Джессики сняли с эфира, она лишилась контрактов. Стилисту ничего не оставалось, как объявить об уходе из мира моды и телевидения. Теперь Марлуни хочет сосредоточиться на семье.

Меган Маркл не поддержала опальную подругу. Более того, Джессика не может связаться с ней. А ведь их дружба длилась почти десять лет. Они познакомились в 2011 году, когда Меган снималась в сериале "Форс-мажоры". Марлуни тогда отлично поработала над имиджем актрисы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Они не переставали общаться, когда Маркл переехала в Великобританию и стала женой принца Гарри. Девушки практически везде бывали вместе – на вечеринках, в отпуске... Джессика была на свадьбе Меган и Гарри. Марлуни даже стала одной из крестных Арчи – сына герцогов Сассекских.

Автор: 9 июля 2020, 00:08 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Низкозадая,коротконогая,что вообще о ней писать Кто она такая-обычная простушка,ничего не сделала для того,чтобы ее уважали Обычная моль
1

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