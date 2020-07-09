Маркл предала близкую подругу

Общественность снова получила подтверждение слухам о скверном характере Меган Маркл. Когда ее близкая подруга оказалась в опале, герцогиня Сассекская оборвала с ней контакты.

Недавно Джессика Марлуни, известный канадский стилист и близкая подруга Меган Маркл, поссорилась со своей темнокожей коллегой Сашей Экстер, которая призвала всех своих подписчиков и приятелей активно поддерживать движение Black Lives Matter.

Саша удивилась, что активистка Джессика, чья подруга – известная в мире представительница темнокожих, не высказывается на тему расизма. Марлуни восприняла это как упрек и отреагировала весьма резко. Она намекнула, что может лишить Экстер работы, будучи авторитетом в мире моды. Саша решила парировать. Она косвенно обвинила Джессику в злоупотреблении привилегиями белой женщины.

Несмотря на то, что Марлуни принесла извинения, наказание не заставило себя ждать. Телешоу Джессики сняли с эфира, она лишилась контрактов. Стилисту ничего не оставалось, как объявить об уходе из мира моды и телевидения. Теперь Марлуни хочет сосредоточиться на семье.

Меган Маркл не поддержала опальную подругу. Более того, Джессика не может связаться с ней. А ведь их дружба длилась почти десять лет. Они познакомились в 2011 году, когда Меган снималась в сериале "Форс-мажоры". Марлуни тогда отлично поработала над имиджем актрисы.

Они не переставали общаться, когда Маркл переехала в Великобританию и стала женой принца Гарри. Девушки практически везде бывали вместе – на вечеринках, в отпуске... Джессика была на свадьбе Меган и Гарри. Марлуни даже стала одной из крестных Арчи – сына герцогов Сассекских.