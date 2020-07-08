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Сын подал в суд на

Сын подал в суд на "отравителей" Алибасова

Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неделю назад появилось сообщение о том, что у Бари Алибасова в очередной раз не все в порядке со здоровьем. До этого о продюсере не было слышно почти месяц.
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Позже на связь с общественностью вышел сын музыканта. Молодой человек утверждает, что его отца отравили. При этом у него есть четкое представление о том, кто это мог сделать. Бари Алибасов – младший уверен, что в деле замешана дочь бывшей жены его отца Ольга Шукшина, а также певец Валерий Юрин и помощник Андрей Назаров.

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Наследник заявил, что те систематически спаивали папу, чтобы он переписал на них свое имущество. Затем злоумышленники решили и вовсе избавиться от продюсера, поэтому отравили и вывезли за пределы столицы. В итоге Бари-младший нашел отца в "наркологичке" и сразу отправил его на лечение, однако было поздно.

Теперь врачи уверяют, что шансы на полное выздоровление ничтожно малы – не больше двух процентов. Скорее всего, до конца жизни Бари Алибасов останется инвалидом, сообщает Пятый канал.

В среду 8 июня стало известно, что адвокат Олег Сухов подал в суд заявление от лица сына артиста. В бумаге обвиняемыми обозначены три человека, которых подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью. При этом юрист Бари-младшего отметил, что у подзащитного есть аудио– и видеозаписи, которые доказывают, что Шукшина, Юрин и Назаров пытались отравить и его.

Автор: 8 июля 2020, 18:01 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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