Сын подал в суд на "отравителей" Алибасова

Неделю назад появилось сообщение о том, что у Бари Алибасова в очередной раз не все в порядке со здоровьем. До этого о продюсере не было слышно почти месяц.

Позже на связь с общественностью вышел сын музыканта. Молодой человек утверждает, что его отца отравили. При этом у него есть четкое представление о том, кто это мог сделать. Бари Алибасов – младший уверен, что в деле замешана дочь бывшей жены его отца Ольга Шукшина, а также певец Валерий Юрин и помощник Андрей Назаров.

Наследник заявил, что те систематически спаивали папу, чтобы он переписал на них свое имущество. Затем злоумышленники решили и вовсе избавиться от продюсера, поэтому отравили и вывезли за пределы столицы. В итоге Бари-младший нашел отца в "наркологичке" и сразу отправил его на лечение, однако было поздно.

Теперь врачи уверяют, что шансы на полное выздоровление ничтожно малы – не больше двух процентов. Скорее всего, до конца жизни Бари Алибасов останется инвалидом, сообщает Пятый канал.

В среду 8 июня стало известно, что адвокат Олег Сухов подал в суд заявление от лица сына артиста. В бумаге обвиняемыми обозначены три человека, которых подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью. При этом юрист Бари-младшего отметил, что у подзащитного есть аудио– и видеозаписи, которые доказывают, что Шукшина, Юрин и Назаров пытались отравить и его.