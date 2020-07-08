Обнаженная Анна Нетребко прикрылась одними лишь цветами

Анне Нетребко удалось выбраться на долгожданный отдых с семьей. Оперная певица сетовала, что долгое время не могла собрать своих родственников и отправиться в отпуск, чтобы погреться на солнце. Сейчас звезда отдыхает на турецком побережье вместе со своим мужем Юсифом Эйвазовым и 11-летним сыном Тьяго.

В то время, как мужская половина семьи Анны Нетребко занимается активными и экстремальными видами спорта, оперная певица отдает предпочтение солнечным ваннам. Солистка целыми днями на пляже Бодрума добивается идеального загара. Несколько дней назад певица впервые обнародовала фотографии в купальнике.

Анна Нетребко поделилась яркими кадрами, на которых предстала практически обнаженной, прикрывшись огромным букетом роз. Вероятнее всего, шикарные цветы прислал кто-то из фанатов оперной дивы, отдыхающих неподалеку от ее отеля. Нетребко призналась, что была польщена данным сюрпризом. По словам певицы, она прикрылась букетом не для того, чтобы скрыть несовершенства фигуры, а только потому, что до сих пор стесняется публиковать столь откровенные кадры в своем "Инстаграм".

Артистка призналась, что принимает себя такой, какая она есть, и не стыдится случайно набранных килограммов. Стоит заметить, что за время карантина Анна Нетребко приготовила более 100 различных блюд, не каждое из них можно было бы отнести к низкокалорийным.

Оперная дива решила раскрыть секрет идеальной фигуры и поведала подписчицам, что нельзя себя в чем-либо ограничивать, просто нужно есть небольшими порциями и получать от этого удовольствие.

Анна Нетребко никогда не ставила перед собой жестких ограничений и поэтому не срывалась на жирное или сладкое. Певица предпочитает здоровую еду и всегда ужинает миской овощей или нежирной рыбой.