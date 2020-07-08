Брухунова после угроз ответила на вопрос о ребенке от престарелого Петросяна

Говорить с молодой женой 74-летнего Петросяна можно о масках для волос, диете, косметологических процедурах, любимых ресторанах и книгах. Все остальное она считает бестактным. И даже имени своего богатого мужа старается не упоминать.
Одна из подписчиц ее страницы в социальной сети "Инстаграм" в очередном онлайн-эфире неосторожно спросила о том, сколько месяцев ее новорожденному ребенку.
"Это дело личное, никого не касается", – отрезала Брухунова. И заблокировала интересующуюся.
Татьяна пояснила, что долгое время испытывала мощный прессинг. "Были и оскорбления, и угрозы, ко мне подходили на улицах посторонние люди, – рассказала пятая жена известного артиста. – Правда, потом я узнавала, что им платили за мою травлю. Замарались, что поделать!"
Напомним, Татьяна Брухунова на 43 года младше своего престарелого мужа, на 24 года младше его дочери Викторины Петросян и всего на пять лет старше первого внука Евгения Петросяна.
В среде юмористов упорно ходят слухи о появлении у приехавшей из Тулы Брухуновой ребеночка от Петросяна. Якобы его родила в Дубае суррогатная мать. Артист и его молодая зазноба этого факта не подтверждают, но и не скрывают.
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