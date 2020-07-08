Брухунова после угроз ответила на вопрос о ребенке от престарелого Петросяна

Татьяна Брухунова, пятая жена юмориста Евгения Петросяна, считает себя звездой. Она хвастается дорогими нарядами, очками и сумками, ведет прямые эфиры в социальных сетях. И просто упивается вниманием к себе. Правда, любит она только лесть и похвалу. Оборони господь спросить ее о чем-то личном!

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