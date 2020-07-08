Фриске перед смертью не хотела видеться с Шепелевым

В июне 2013 года артистка стала жаловаться на частые головные боли. Врачи обнаружили у нее рак мозга. Жанна Фриске лечилась у российских и зарубежных специалистов, однако болезнь победила. Звезда скончалась в своем подмосковном доме в июне 2015-го.
Владимир Фриске рассказал, что в последние недели дочь не хотела видеться с гражданским мужем, телеведущим Дмитрием Шепелевым. Даже когда артистка лишилась голоса, сильно злилась, если возлюбленный навещал ее.
Родитель звезды признался, что с каждым годом боль потери становится сильнее. Дочь часто приходит к Владимиру во сне и всегда выглядит веселой. "Иногда она мне снится совсем маленькой", – сказал Фриске в интервью Teleprogramma.pro.
Он добавил, что писательница Екатерина Цветова (Штерн) готовит к выпуску книгу, посвященную экс-солистке группы "Блестящие". Жанна Фриске часто брала ее с собой на гастроли, поэтому литератор много знает о личной жизни звезды.
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