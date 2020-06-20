Наталья Фриске удивила преображением после коррекции части лица

В прошлом месяце Наталья Фриске сообщила, что решилась на некоторые изменения во внешности. Она посетила косметологическую клинику, где ей подкорректировали форму губ. О такой процедуре она мечтала давно. Результаты небольшой операции она тогда показала подписчикам.
Теперь Наталья всячески подчеркивает новую форму губ. Например, недавно она примерила черное платье, и чтобы дополнить роковой образ, сестра Жанны накрасила губы ярко красной помадой. Такое селфи она выложила в инстаграм-аккаунт.
Пользователи Сети наградили Фриске всевозможными комплиментами. В комментариях одна из подписчиц отметила, что в таком виде Наталья похожа на Ирину Шейк. "Очень красивая", "Богиня", "Просто огонь", – написали фолловеры. Кроме того, на вопрос поклонницы, какой у Натальи любимый цвет помады, Фриске ответила, что обычно не красит губы косметикой.
Напомним, две недели назад Наталья Фриске напугала поклонников худобой. Некоторые заметили, что сестра знаменитой певицы сбросила несколько килограммов, из-за чего выглядит не очень здоровой.
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