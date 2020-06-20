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Шоу-бизнес
Наталья Фриске удивила преображением после коррекции части лица

Наталья Фриске удивила преображением после коррекции части лица

Наталья Фриске. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Сестра Жанны Фриске Наталья активно ведет свой инстаграм-аккаунт. Она охотно делится с подписчиками практически каждым моментом жизни, даже самыми незначительными.
прочитано 659 раз

В прошлом месяце Наталья Фриске сообщила, что решилась на некоторые изменения во внешности. Она посетила косметологическую клинику, где ей подкорректировали форму губ. О такой процедуре она мечтала давно. Результаты небольшой операции она тогда показала подписчикам.

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Теперь Наталья всячески подчеркивает новую форму губ. Например, недавно она примерила черное платье, и чтобы дополнить роковой образ, сестра Жанны накрасила губы ярко красной помадой. Такое селфи она выложила в инстаграм-аккаунт.

Пользователи Сети наградили Фриске всевозможными комплиментами. В комментариях одна из подписчиц отметила, что в таком виде Наталья похожа на Ирину Шейк. "Очень красивая", "Богиня", "Просто огонь", – написали фолловеры. Кроме того, на вопрос поклонницы, какой у Натальи любимый цвет помады, Фриске ответила, что обычно не красит губы косметикой.

Напомним, две недели назад Наталья Фриске напугала поклонников худобой. Некоторые заметили, что сестра знаменитой певицы сбросила несколько килограммов, из-за чего выглядит не очень здоровой.

Автор: 20 июня 2020, 12:05 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
мия
Сколько негатива пишут здесь? Ни любви, ни доброты к людям!? Будьте добрее! И Вам, воздасся!
Дети умирают без помощи. Посему копвловы до сих пор не отдали деньги русскому фонду , который и судится с ними , и постановление есть, а воз т ныне там. Папа не может расстаться с миллионами, со своей личной гостиницей в арабских Эмиратах, дом и квартиры не душат их сердца, а последняя то бизнеса открывает за границей, то внешность свою исправляет за немалые денежки. Может пора очнуться фанатам вроде вас и глянуть правде в глаза? Жанну не вернуть, а эта семейка все зарабатывает на ее имени.
Гость
Ответить
мия
Сколько негатива пишут здесь? Ни любви, ни доброты к людям!? Будьте добрее! И Вам, воздасся!
А за что к ней должна быть доброта ? За воровство денег больных детей и родного внука ??? Вместо того, чтобы честно работать, эта бабища на ворованные деньги живёт, торгует именем сестры и у нее хватает совести хвалиться всем тем, что она не заработала !
Ну а то, что она - ЧУДО, КАК ХОРОША...может сказать только член этого «распрекрасного» семейства.
Конец диалога. Не буду больше опускаться до вашего уровня. Все члены вашего вороватого клана для всех - «ЧУДО, КАК ХОРОШИ» ! :)))
мия
Ответить
Гость
..Ну что-ж ты страшная такая,
Ты такая страшная !
И не накрашенная страшная,
И накрашенная....
И никакие коррекции и пластика не помогают.
Сколько негатива пишут здесь? Ни любви, ни доброты к людям!? Будьте добрее! И Вам, воздасся!
мия
Ответить
Гость
..Ну что-ж ты страшная такая,
Ты такая страшная !
И не накрашенная страшная,
И накрашенная....
И никакие коррекции и пластика не помогают.
Сама ты, страшная! Наталья, чудо, как хороша! Не завидуйте!
Гость
Ответить
..Ну что-ж ты страшная такая,
Ты такая страшная !
И не накрашенная страшная,
И накрашенная....
И никакие коррекции и пластика не помогают.
1

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