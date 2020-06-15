"Не поверю, что время лечит": Орлова убивается по Фриске

Жанны Фриске не стало ровно пять лет назад. Подруга артистки Ольга Орлова почтила ее память в своем блоге.

Певица отметила, что ей до сих пор тяжело думать о том, что коллеги нет рядом. Девушка посвятила звезде трогательные строчки. "Я не поверю в то, что время лечит", – пишет Ольга Орлова.

Телеведущая заявила, что ее сердце разбито после ухода Жанны Фриске. Она опубликовала архивный снимок с подругой. На фотографии две молоденькие девушки смотрят в камеру. Вероятно, кадр сделан в одном из европейских городов.

Подписчики Ольги Орловой также почтили память участницы группы "Блестящие". "Жанна, бедная Жанна(((( так жалко уже столько времени прошло, а забыть невозможно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы правы, время не лечит. Вам еще тяжелее, она ваш близкий человек. Я сама слушая песни Жанны, в груди все сжимается, что ее нет", "Жанна Фриске-легендарный человек. Светлая память. А вам, Ольга, сил", – отметили в комментариях.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Артистка боролась с раком. Перед тем как узнать о неизлечимой болезни, звезда родила сына Платона своему возлюбленному Дмитрию Шепелеву. Пара была невероятна счастлива и до последнего надеялась на то, что сможет вместе воспитывать долгожданного мальчика.