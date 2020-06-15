"Не поверю, что время лечит": Орлова убивается по Фриске

Певица отметила, что ей до сих пор тяжело думать о том, что коллеги нет рядом. Девушка посвятила звезде трогательные строчки. "Я не поверю в то, что время лечит", – пишет Ольга Орлова.
Телеведущая заявила, что ее сердце разбито после ухода Жанны Фриске. Она опубликовала архивный снимок с подругой. На фотографии две молоденькие девушки смотрят в камеру. Вероятно, кадр сделан в одном из европейских городов.
Подписчики Ольги Орловой также почтили память участницы группы "Блестящие". "Жанна, бедная Жанна(((( так жалко уже столько времени прошло, а забыть невозможно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы правы, время не лечит. Вам еще тяжелее, она ваш близкий человек. Я сама слушая песни Жанны, в груди все сжимается, что ее нет", "Жанна Фриске-легендарный человек. Светлая память. А вам, Ольга, сил", – отметили в комментариях.
Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Артистка боролась с раком. Перед тем как узнать о неизлечимой болезни, звезда родила сына Платона своему возлюбленному Дмитрию Шепелеву. Пара была невероятна счастлива и до последнего надеялась на то, что сможет вместе воспитывать долгожданного мальчика.
Популярные темы форума
а вы будете голосовать?
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Ефремов ДТП
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Ефремова посадят?
Есть девушка у Клавы???
Кошка лезет на стол
Какое наказание заслужил Ефремов?