Вопиющая безграмотность: Бузова прилюдно опозорилась

Над Ольгой Бузовой снова насмехаются. Знаменитость показывала подписчикам достопримечательности столицы, но оконфузилась.

Не так давно Ольга Бузова рассказала журналистам, что в Амстердаме она посетила музей Ван Гога. Но во время интервью телеведущая неправильно назвала великого художника, перепутав с именем американского актера – Жан-Клодом Ван Даммом.

Теперь же знаменитость не признала столичный храм. Во время поездки на теплоходе по Москве-реке Ольга рассматривала строения. По пути она правильно назвала все достопримечательности, кроме одной – Храма Василия Блаженного. Вероятно, цветные купола сбили с толку певицу, поэтому она сказала: "Это же Спас на Крови!".

Примечательно, что находящиеся рядом с Бузовой сестра и подруга, которые снимали на видео, не стали ее поправлять. Ну или же сделали это за кадром.

Кстати, Ольга помирилась со своей сестрой Анной. В своем инстаграм-аккаунте телеведущая выложила совместный снимок и написала: "Наконец-то вместе". Весь вечер Бузовы делились моментами встречи с подписчиками. О том, почему сестры не общались долгое время, ранее писали Дни.ру.