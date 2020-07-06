Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Устроившему смертельное ДТП Ефремову официально предъявили обвинение

Устроившему смертельное ДТП Ефремову официально предъявили обвинение

Михаил Ефремов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по факту аварии, повлекшей смерть человека. Подсудимый по-прежнему находится под домашним арестом.
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Знаменитому российскому актеру Михаилу Ефремову официально предъявили обвинение по факту устроенной им аварией. Адвокат подсудимого Эльман Пашаев уточнил, что оно не содержит никаких новых пунктов.

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Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Речь идет о нарушении ПДД, которое было совершено в состоянии опьянения и повлекшее смерть человека. Стоит отметить, что судебный процесс еще в самом разгаре.

Сам Михаил Ефремов продолжает находиться под домашним арестом, пишет "Ura.ru". Коммуникацию с представителями СМИ артист ведет исключительно через своего законного представителя. Ефремову запрещено пользоваться смартфоном, выходить в Интернет и общаться через мессенджеры.

Примечательно, что артист, судя по словам Пашаева, отказался признавать свою вину. При этом ранее в Сети было размещено видео, в котором Ефремов извиняется перед родственниками погибшего за случившееся.

Напомнил, 8 июля Михаил Ефремов сел за руль своего внедорожника, будучи пьяным. Актер устроил аварию, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров.

Автор: 6 июля 2020, 20:01 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гостья избудущего
Ответить
Ну какого июля-то? июНя!
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