Устроившему смертельное ДТП Ефремову официально предъявили обвинение

Знаменитому российскому актеру Михаилу Ефремову официально предъявили обвинение по факту устроенной им аварией. Адвокат подсудимого Эльман Пашаев уточнил, что оно не содержит никаких новых пунктов.
Речь идет о нарушении ПДД, которое было совершено в состоянии опьянения и повлекшее смерть человека. Стоит отметить, что судебный процесс еще в самом разгаре.
Сам Михаил Ефремов продолжает находиться под домашним арестом, пишет "Ura.ru". Коммуникацию с представителями СМИ артист ведет исключительно через своего законного представителя. Ефремову запрещено пользоваться смартфоном, выходить в Интернет и общаться через мессенджеры.
Примечательно, что артист, судя по словам Пашаева, отказался признавать свою вину. При этом ранее в Сети было размещено видео, в котором Ефремов извиняется перед родственниками погибшего за случившееся.
Напомнил, 8 июля Михаил Ефремов сел за руль своего внедорожника, будучи пьяным. Актер устроил аварию, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров.
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