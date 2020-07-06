Новый поворот в разборках Шатунова и Разина: пусть поет бесплатно

Уже год длится конфликт между Андреем Разиным и Юрием Шатуновым. Они до сих пор выясняют, кому принадлежат права на песни "Ласкового мая". Недавно певец выиграл суд и, очевидно, история должна была закончиться, но у продюсера своя правда.

Ранее Андрей Разин отмечал, что Юрий Шатунов добровольно отказался от исполнения песен "Ласкового мая" и предпочел выступать с новыми композициями. Права же на треки коллектива выкупила фирма "Честная музыка", поэтому артист не может петь "Седую ночь", "Розовый вечер", "Белые розы" и другие хиты.

Сначала Шатунов выступил с опровержением и заявил, что имеет право исполнять эти композиции, потому что у него есть все соответствующие документы. В октябре он подал в суд и требовал, чтобы его признали правообладателем песен "Ласкового мая".

На днях Юрий выиграл суд. "Победа!" – радостно написал он в своем инстаграм-аккаунте. Вскоре "вышел на поле" Разин и сказал, что судебные процессы по этому поводу не прекратились, так как претензий у сторон много. Однако уже сейчас продюсер предлагает артисту заключить безвозмездный договор, согласно которому он может использовать композиции, не нарушая законодательство.

Также Разин раскритиковал юристов, которые работают с Шатуновым. По его мнению, адвокаты просто занимаются вымогательством, наживаются на певце, который в судебных процессах ничего не понимает.

"По моим данным, эта банда псевдоюристов уже получила с Шатунова 100 тысяч евро. Поэтому еще раз призываю Юру заключить договор с правообладателями и прекратить этот правовой беспредел", – написал продюсер.

Андрей Разин предупредил, что компания "Честная музыка", у которой по-прежнему есть права на песни "Ласкового мая", наняла сильного адвоката. Юрист раньше работал заместителем генерального прокурора РФ по надзору за следствием.