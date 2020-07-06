Популярную телеведущую обманули на крупную сумму

Популярный блогер Ида Галич откровенно поговорила с поклонниками. Звезда рассказала, почему перестала вести шоу "Ревизорро".

В прямом эфире "Инстаграма" знаменитость призналась, что формат передачи ей совсем не подошел. Актрисе было непросто инспектировать российские отели и рестораны. Ида Галич предпочитает сниматься в юмористических проектах.

Также блогер поведала, что сотрудник съемочной группы Михаил одолжил у нее 300 рублей, после чего перестал выходить на связь, сообщает "Экспресс газета". Звезда отметила, что могла бы отдать эту сумму на лечение больных детей.

Напомним, в начале февраля Ида Галич впервые стала матерью. Телеведущая подарила своему мужу Алану Басиеву сына. Радостное известие сообщили родственники знаменитости в соцсети "Инстаграм". Мальчик получил имя Леон.

После рождения ребенка блогер задалась целью вернуть себе стройную фигуру. Ида Галич ест только здоровую пищу и занимается спортом. Она надеется, что регулярные тренировки принесут положительный результат.

Телеведущая также находит время для работы. В мае звезда запустила собственное шоу на телеканале "Пятница!". Галич с мужем снимаются в юмористических скетчах о буднях молодых родителей.