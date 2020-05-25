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"Пчеловод-неудачник": Ида Галич рассказала о переменах во внешности

Ида Галич с мужем. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известно, что многие звезды прибегают к помощи инъекций и увлекаются различными уколами красоты. Блогер Ида Галич решила не отставать от коллег по цеху и воспользовалась услугами косметолога. Однако результат процедуры оказался неоднозначным.
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Уколы красоты, которыми воспользовалась девушка, только испортили кожу. Ида призналась, что не ожидала такого эффекта. Она надеялась, что косметология поможет ей стать только краше. По словам блогерам, молодым девушкам нужно быть аккуратными в вопросах корректирования внешности. Галич посоветовала подписчицами всегда взвешивать все плюсы и минусы таких процедур. Девушка уверена, что побочные эффекты могут быть намного страшнее.

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Ида Галич родила первенца

Блогер поделилась собственным опытом и заверила поклонниц, что теперь будет корректировать свою внешность только естественным путем. Ида отметила, что филлеры, которыми она пользовалась, вызвали отеки на лице. Звезда с юмором отнеслась к данной ситуации и сравнила себя с пчеловодом, который неудачно заглянул на пасеку.

Сейчас девушка уделяет больше внимания своей фигуре. Стоит отметить, что три месяца назад Ида стала мамой. Теперь девушка поставила перед собой задачу похудеть: Галич придерживается правильного питания и регулярно занимается физической нагрузкой.

"Я – кор­мя­щая ма­ма, и у ме­ня осо­бая ди­е­та. Фигу­ра по­сле ро­дов ста­ла лучше", – поделилась Ида.

Ранее блогер призналась, что период беременности был для нее достаточно сложным. Галич впадала в депрессию и была растеряна из-за резких изменений в жизни.

Автор: 25 мая 2020, 04:06 Источник: Glamour ✓ Надежный источник

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