"Какая глупость!": Галич отбрила обидевшую ее Бузову

Телеведущая Ида Галич пристыдила Ольгу Бузову за ее оскорбительные слова. Она решила закрыть тему их конфликта, который длится уже более двух лет.

Ида Галич отбрила звезду, ответив на публичные оскорбления Ольги Бузовой. Ранее певица дала интервью Алене Жигаловой, в котором заявила, что никак не может наладить отношения с ведущей и не понимает, за что та на нее нападает.

Ольга Бузова заявила, что до недавнего момента снимала с блогером вайны, а потом девушка начала посещать программы, где рассказывала, что артистка ее обидела. Ида Галич на смогла на это смолчать. В своем инстаграм-аккаунте она отбрила знаменитость, назвав ее расследование "дерьмовым".

"Какая глупость!", – заявила Ида Галич. Она добавила, что Ольга Бузова не снималась у нее во влоге. Она добавила, что ни разу не использовала слово "свинья" в разговоре о телеведущей, как это утверждалось ранее.

Также блогер поблагодарила фолловеров за поддержку. Она решила поставить точку в теме конфликта с Ольгой Бузовой и не нападать на певицу.

Напомним, Ида Галич не могла простить поющей ведущей то, что когда-то та отказала ей в интервью. Якобы, Ольга Бузова посчитала ее ютуб-шоу недостойным своей персоны.

