"Какая глупость!": Галич отбрила обидевшую ее Бузову

Ида Галич отбрила звезду, ответив на публичные оскорбления Ольги Бузовой. Ранее певица дала интервью Алене Жигаловой, в котором заявила, что никак не может наладить отношения с ведущей и не понимает, за что та на нее нападает.
Ольга Бузова заявила, что до недавнего момента снимала с блогером вайны, а потом девушка начала посещать программы, где рассказывала, что артистка ее обидела. Ида Галич на смогла на это смолчать. В своем инстаграм-аккаунте она отбрила знаменитость, назвав ее расследование "дерьмовым".
"Какая глупость!", – заявила Ида Галич. Она добавила, что Ольга Бузова не снималась у нее во влоге. Она добавила, что ни разу не использовала слово "свинья" в разговоре о телеведущей, как это утверждалось ранее.
Также блогер поблагодарила фолловеров за поддержку. Она решила поставить точку в теме конфликта с Ольгой Бузовой и не нападать на певицу.
Напомним, Ида Галич не могла простить поющей ведущей то, что когда-то та отказала ей в интервью. Якобы, Ольга Бузова посчитала ее ютуб-шоу недостойным своей персоны.
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