"Спасибо вам за любовь": болезнь вынудила Крутого отказаться от важного мероприятия

Игорь Крутой поделился с поклонниками грустной новостью. Композитору пришлось принимать волевое решение.

В своем инстаграм-аккаунте мэтр российского шоу-бизнеса объявил об отмене проведения в этом году фестиваля "Новая волна". Произошло это из-за пандемии коронавируса. Распространившаяся по всему миру болезнь нарушила планы Игоря Крутого, который является организатором международного конкурса.

Композитор рассказал, что до последнего откладывал решение о переносе мероприятия на следующий год. Он надеялся, что ситуация с эпидемией изменится. Однако он дал понять, что безопасность и здоровье для него превыше всего. Поэтому композитор принял волевое решение отказаться от проведения "Новой волны" в Сочи.

Игорь Крутой подчеркнул, что сожалеет о том, как все получилось, и поблагодарил друзей за поддержку. В свою очередь поклонники не сомневаются, что в 2021 году конкурс будет по-настоящему мощным.

Напомним, пандемия коронавируса разлучила большую и дружную семью Крутого. На другом краю света у него остался сын Николай, родившийся от первого брака Игоря с Еленой Крутой. Николай подарил знаменитому композитору двух прекрасных внучек – Кристину и Маргариту.

