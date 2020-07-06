"Кто-то родился!": Корчевникова поздравляют с пополнением

В своем инстаграм-аккаунте телеведущий опубликовал фото, которое вызвало множество домыслов и вопросов. Большинство предположило, что Бориса Корчевникова можно поздравить с рождением наследника.
"Выписная ассоциируется только с роддомом, это так?!", "Это и есть роддом!" – обрадовались за артиста поклонники. Примечательно, что телезвезда тщательно скрывает личную жизнь. Россияне могут только догадываться, женат ли ведущий программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
Известно лишь то, что восемь лет Борис Корчевников состоял в отношениях с актрисой Анной Сесиль Свердловой. На поздравления фолловеров с радостным событием ведущий не отреагировал. Это встревожило поклонников, ведь какое-то время он боролся с онкологическим заболеванием.
Напомним, что пять лет назад Борис Корчевников перенес операцию. Врачи удалили доброкачественную опухоль головного мозга. Кроме того, многие подумали, что телеведущий переболел коронавирусом.
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