Корчевников сказал о симпатии к Ковальчук на фоне слухов о тайном браке

В свежем выпуске программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" к Борису Корчевникову пришел актер Игорь Николаев. Артист хорошо знаком с Анной Ковальчук. Вместе звезды снимались в сериале "Тайны следствия".
Борис и Игорь завели разговор об артистке. Николаев поведал, что в профессиональном плане Ковальчук ему во многом помогла. На площадке менее опытный Игорь учился мастерству у Анны.
"Мне кажется Анна Ковальчук – идеальная женщина", – сказал на это Борис Корчевников.
Актер согласился с телеведущим. Николаев заметил, что во время совместной работы испытывал "вибрации" к артистке. Это, по словам Игоря, Анна отчетливо видела.
Напомним, ранее Анна Ковальчук тоже посещала студию программы "Судьба человека". Корчевников тогда не скрывал своего восхищения звездой и без устали говорил ей комплименты.
Тогда во время эфира Анна прямо спросила Бориса, почему он не женится. Шоумен признался, что не может найти вторую половинку и давно смирился с положением дел. "Я перестал считать это проблемой. Я не говорю об этом часто, как прежде", – жаловался Корчевников Ковальчук.
Добавим, что на днях известный шоумен Владимир Березин заявил, что ведущий шоу "Судьба человека" был женат. Знаменитость состояла в браке с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Дескать, Корчевников тайно оформил отношения, а спустя время развелся. Борис заявление приятеля еще не прокомментировал.
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