Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Среда
17 июня
Лента новостей
17:09
Ольгу Бузову обвинили в плагиате
17:08
Корчевников сказал о симпатии к Ковальчук на фоне слухов о тайном браке
17:04
"С сердцем у него плохо": близкая к Ефремову женщина рассказала о состоянии артиста
16:56
Онколог рассказал, кто чаще болеет раком
16:54
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
16:43
Поставили на колени: двое мужчин губками обработали пятую точку Собчак
16:29
Девушку избили в метро Москвы за безобидное замечание
16:24
В день 56-летия звезда "Друзей" Кортни Кокс показала роскошное тело в бикини
16:17
Любовь Успенская пришла в "Дом-2"
16:14
Деньги, адвокаты и связи: Кравец поможет семье убитого Ефремовым водителя
16:11
"Это уж ни в какие ворота!": Валерия взорвалась из-за слухов о бешеном богатстве
16:04
Собчак готова на интрижку с разведенным Агаларовым ради хорошего секса
15:58
В Китае предупредили о риске новой эпидемии коронавируса
15:49
Сын сделал первое официальное заявление после смертельной аварии с Ефремовым
15:45
Шарапова появилась в пятой части сериала "Миллиарды"
15:42
Прилюдно занявшуюся сексом в центре Москвы пару арестовали
15:39
"Мишу надо уберечь": в "Современнике" вступились за устроившего пьяное ДТП Ефремова
15:06
Звезду сериала "Воронины" Анну Данькову обокрали в Москве
15:02
Оставшаяся одна Муцениеце обратилась к друзьям: Вы очень все бесите!
15:00
Похожая на Заворотнюк любовница Жигунова объявила о важном событии
14:58
Звезда "Дома-2" о возрождении популярности проекта: "Нужно отстраивать шоу заново!"
14:54
Ефремова увезли из дома
14:40
Брат помог Прилучному оправиться от потери близкого
14:36
Тебе бесплатно: проститутки наградили скачущего Газманова букетом
14:28
"Слишком красиво расставлены слова": в публичном обращении Ефремова обнаружили ложь
14:19
Есть жертвы: в Одессе самолет рухнул на гипермаркет
14:16
"Уральские пельмени" нанесли удар Нетиевскому
14:10
Джоли переживает за будущее своей темнокожей дочери из-за расизма
13:55
50-летняя Юлия Меньшова сообщила о родах: Вот, свершилось!
13:52
Небо в клеточку: что ждет на зоне алкоголика-убийцу Ефремова
13:51
"Корова с выменем комплексует": Анна Семенович надоила молока и прополола грядки
13:47
Под Москвой семилетний мальчик напал с ножом на отца
13:37
Обнаружено неожиданное свойство коронавируса
13:36
Елизавета Боярская впервые за долгое время прогулялась по улице: Тут люди! Wow!
13:26
Коронавирус лишил Королеву и Тарзана части доходов: Наш бизнес умер
13:15
"Мне это надоело": Цискаридзе погнал в шею бессовестных людей из Большого театра
13:12
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле
13:07
"Врагу не пожелаю пережить этот кошмар": Хибла Герзмава рассказала о своем диагнозе
13:06
Анну Кошмал из сериала "Сваты" сняли в тележке супермаркета
12:45
К дому Ефремова прибыли силовики
12:41
"Спрашивали про Маршала, про Шуру": звезды 90-х вновь стали востребованными после карантина
12:40
Актер Николаев увел жену у другого: Она меня спасла
12:34
Анна Михалкова рассказала о щемящей тоске из-за детей
12:29
Затравленный муж Валерии отказался от дома за 50 миллионов долларов
12:22
Под Москвой задержали вооруженного налетчика
12:13
Красавицу-дочь Началовой засняли в объятиях взрослой женщины
12:00
Адвокат рассказал о желании Михаила Ефремова сесть в СИЗО
11:58
Сутулова обиделась на создателей первой части сериала "Содержанки": Меня очень мало
11:54
Российские стратегические бомбардировщики вылетели в нейтральные воды
11:38
Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Адвокат Ефремова заявил о попытках семьи нажить популярность на пьяном ДТП
"Ему нужно было, чтобы она поскорее умерла": новые сенсационные детали болезни Жанны Фриске
Названо место похорон Леонида Куравлева
"Ему плохо, почти не ест": адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера под домашним арестом
Закопала и забыла: Божена Рынска плюнула на могилу мужа-самоубийцы
Сериалы
Корчевников сказал о симпатии к Ковальчук на фоне слухов о тайном браке

Корчевников сказал о симпатии к Ковальчук на фоне слухов о тайном браке

Анна Ковальчук. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Шоумен Борис Корчевников с особым трепетом относится к звезде отечественного кино и сериалов Анне Ковальчук. Телеведущий не в первый раз признается в этом.
прочитано 92 раза

В свежем выпуске программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" к Борису Корчевникову пришел актер Игорь Николаев. Артист хорошо знаком с Анной Ковальчук. Вместе звезды снимались в сериале "Тайны следствия".

ПО ТЕМЕ

"У меня не получается с женщинами": признание Корчевникова после громкого гей-скандала

Новые подробности тайного брака Бориса Корчевникова

 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Борис и Игорь завели разговор об артистке. Николаев поведал, что в профессиональном плане Ковальчук ему во многом помогла. На площадке менее опытный Игорь учился мастерству у Анны.

"Мне кажется Анна Ковальчук – идеальная женщина", – сказал на это Борис Корчевников.

Актер согласился с телеведущим. Николаев заметил, что во время совместной работы испытывал "вибрации" к артистке. Это, по словам Игоря, Анна отчетливо видела.

Напомним, ранее Анна Ковальчук тоже посещала студию программы "Судьба человека". Корчевников тогда не скрывал своего восхищения звездой и без устали говорил ей комплименты.

Тогда во время эфира Анна прямо спросила Бориса, почему он не женится. Шоумен признался, что не может найти вторую половинку и давно смирился с положением дел. "Я перестал считать это проблемой. Я не говорю об этом часто, как прежде", – жаловался Корчевников Ковальчук.

Добавим, что на днях известный шоумен Владимир Березин заявил, что ведущий шоу "Судьба человека" был женат. Знаменитость состояла в браке с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Дескать, Корчевников тайно оформил отношения, а спустя время развелся. Борис заявление приятеля еще не прокомментировал.

Автор: 17 июня 2020, 17:08 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Почему Лукашенко может проиграть выборы? Эксперт назвал причины
Политолог не исключил досрочных выборов президента Украины
Соперница Лукашенко на президентских выборах сообщила о поступивших угрозах
Умер отец Порошенко

Шоу-бизнес

Любовь Успенская пришла в "Дом-2"
Деньги, адвокаты и связи: Кравец поможет семье убитого Ефремовым водителя
"Это уж ни в какие ворота!": Валерия взорвалась из-за слухов о бешеном богатстве
Собчак готова на интрижку с разведенным Агаларовым ради хорошего секса

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Похожая на Заворотнюк любовница Жигунова объявила о важном событии

Женщина сообщила новость
Шоу-бизнес

Поставили на колени: двое мужчин губками обработали пятую точку Собчак

Ведущая промокла насквозь
Шоу-бизнес

"Это уж ни в какие ворота!": Валерия взорвалась из-за слухов о бешеном богатстве

Звезда высказалась о покупке дома
Шоу-бизнес

Оставшаяся одна Муцениеце обратилась к друзьям: Вы очень все бесите!

Артистка находится на карантине

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года
Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле
Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности
"Что за бред": Тутберидзе резко высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Овечкин скучает по русскому менталитету

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+