Все тайны "Дома-2": ведущий рассказал о блате, сексе и фальши в реалити-шоу

Антону Беккужеву 27 лет, но знает его вся страна. В первую очередь благодаря реалити-шоу "Дом-2", которым в разных качествах Антон занимается почти 11 лет. Яркий, харизматичный, он всегда располагает к себе и участников программы, и зрителей. О секретах самого одиозного телепроекта с Беккужевым поговорил корреспондент "Дни.ру".

Вас считают одним из главных провокаторов в "Доме-2". Это воля продюсеров или личное желание?

Если я таковым кажусь на экране, то, конечно, подобный титул мне льстит (смеется). У меня как-то само собой получается провоцировать, это не игра. Я по образованию журналист, много лет работал в журнале "Дом-2", был редактором. А все это подразумевает стремление докопаться до истины, желание найти интересные факты и малоизвестные подробности. Если я вижу, что герой что-то замалчивает, то, конечно, задам неудобный вопрос, попробую вывести на чистую воду. Это интересно и участникам проекта, и зрителям.

В "Дом-2", как известно, люди приходят в поисках любви. А возможен ли служебный̆ роман ведущего и участника?

Да, такое не раз случалось. Например, роман Андрея и Кристины Черкасовых. Он был наставником проекта, ведущим, он же проводил кастинг. Кристина ему сразу приглянулась. Через какое-то время он ее забрал с проекта, они сыграли свадьбу, недавно Андрей стал папой. Еще одна ведущая проекта Юлия Ефременкова строила отношения со Свет-Амуром Мондезиром. Словом, ничего необычного тут нет. Но лично я четко разделяю работу и личную жизнь, поэтому для меня романы с кем-то из участников – табу. Это касается и друзей – я завожу их только вне работы. Хотя недавно Ольга Бузова на шоу "Бородина против Бузовой" в шутку пыталась "скрестить" меня с одной из героинь реалити-шоу – Анастасией Стецевят.

А делали ли участники Вам непристойные предложения, чтобы Вы были к ним более лояльны на Лобном месте? Типа я тебя поласкаю, где захочешь, а ты меня не топишь...

Наверное, они понимают, что бесполезно. Я все равно не сломаюсь! Хотя одна из участниц, Виктория Ди, недавно пыталась меня подкупить – готовила мне блины, потом салаты.

Насколько участники искренни в подобных эмоциях? Или все играют на камеру?

Мы всегда призываем ребят к искренности, к настоящим эмоциям, потому что любая фальшь очень видна на экране и сразу отталкивает. Фальшь замечают и другие участники, и ведущие, и зрители. Да и невозможно постоянно играть – все равно суть человека рано или поздно всплывет.

"Бывает, перед голосованием стараются создать пару, чтобы не вылететь с проекта. Но это все очень заметно..."

Рустам Солнцев недавно вздыхал: мол, упал уровень участников "Дома-2" – теперь туда берут даже "трассовых шлюх", как он выразился. Согласны с ним?

Я часто слышу нелестные высказывания о нашем проекте от бывших участников. Меня это удивляет. Особенно когда слышу от звезд "Дома-2", раскрутившихся на этом шоу. И с Рустамом я не соглашусь – у нас сейчас очень высокий уровень и участников, и технического оснащения. К нам приходят талантливые ребята, которые и поют, и танцуют, и занимаются спортом, и интеллектуально развиты.

Может, Рустам просто злится, что его опять в "Дом-2" не зовут? Кстати, кого из бывших участников хотели бы видеть вновь на проекте?

Лично я за новые, молодые лица, которые должны строить отношения, рожать детей, творчески развиваться. Хотя недавно, спустя много лет, в "Дом-2" вернулся наш легендарный Степан Меньшиков. Да не один, а со своей новой возлюбленной Ангелиной Монах. Он сделал ей предложение, теперь пара ждет рождения ребенка. Вернулся на проект "Спаси свою любовь" и Александр Задойнов со своей новой супругой Ксенией. "Старички" дают большой стимул молодежи к такой же активности, звездности, к стремлению активно строить любовь. Хотя иногда возвращения не выстреливают. Например, не получилось у Сергея Сичкаря – он уже не был таким ярким и интересным. Лично мне было бы интересно увидеть снова Антона Гусева и Викторию Романец. Они на проекте строили отношения с другими людьми, но потом ушли из "Дома-2" и поженились. Это очень интересная пара, которая постоянно взрывает Сеть интригами, скандалами, разборками.

Часто ли Вас просят по блату устроить в "Дом-2"?

В личных сообщениях в "Инстаграм" мне без конца пишут посторонние люди, которые не прошли кастинг или хотят попасть в реалити-шоу без конкурса, какими-то окольными путями. Бесполезно! Со мной такие штуки не проходят. Тем более сейчас в "Дом-2" попасть стало проще – можно даже лично не приезжать на кастинг, а записать яркую видеопрезентацию и по интернету пообщаться с кастинг-директором. Так что до встречи на Лобном!