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Распускающий руки Марат Башаров воссоединился с семьей

Распускающий руки Марат Башаров воссоединился с семьей

Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Марат Башаров прослыл настоящим деспотом, сыгравшим трагическую роль в судьбе многих женщин. Однако одна из обиженных супружниц, похоже, готова простить бывшего возлюбленного.
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Актерскую славу Марата Башарова давно затмила популярность, заработанная им на разборках с женами. За артистом прочно закрепился образ выпивающего тирана, считающего возможным поднять руку на женщину. Один из последних громких скандалов произошел с его третьей женой Елизаветой Шевырковой.

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 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

Девушка родила от Башарова сына Марселя, а потом в семействе начались скандалы, из-за которых молодая жена не раз попадала в больницу. СМИ обвинили в рукоприкладстве артиста. Да и Елизавета, которая развелась с Маратом в прошлом году, заявляла, что Башаров алкоголик.

Однако сегодня бывшие супруги приятно удивили поклонников. В их инстаграм-аккаунтах появились кадры совместного отдыха. На ярких летних фотографиях запечатлен наследник Марата Башарова верхом на детском мотоцикле. Парень гоняет по загородному участку и явно доволен тем, как протекает выходной.

Эти кадры появились на страницах и Марата, и Елизаветы. Таким образом, можно предположить, что бывшие супруги проводят время вместе.

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Публикация от Marat Basharov (@marabash1)


Сам актер увлеченно готовит обед на барбекю. Правда, выражение лица Башарова выглядит весьма устрашающе. Впрочем, поклонники решили не обращать внимания на такие мелочи и порадовались за остепенившегося артиста.

"Великолепный папа", "А главное – все довольны!", "Молодцы", "Приятного отдыха!", – радуются за артиста верные поклонники.


6 июля 2020, 00:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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