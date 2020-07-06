Распускающий руки Марат Башаров воссоединился с семьей

Актерскую славу Марата Башарова давно затмила популярность, заработанная им на разборках с женами. За артистом прочно закрепился образ выпивающего тирана, считающего возможным поднять руку на женщину. Один из последних громких скандалов произошел с его третьей женой Елизаветой Шевырковой.
Девушка родила от Башарова сына Марселя, а потом в семействе начались скандалы, из-за которых молодая жена не раз попадала в больницу. СМИ обвинили в рукоприкладстве артиста. Да и Елизавета, которая развелась с Маратом в прошлом году, заявляла, что Башаров алкоголик.
Однако сегодня бывшие супруги приятно удивили поклонников. В их инстаграм-аккаунтах появились кадры совместного отдыха. На ярких летних фотографиях запечатлен наследник Марата Башарова верхом на детском мотоцикле. Парень гоняет по загородному участку и явно доволен тем, как протекает выходной.
Эти кадры появились на страницах и Марата, и Елизаветы. Таким образом, можно предположить, что бывшие супруги проводят время вместе.
Сам актер увлеченно готовит обед на барбекю. Правда, выражение лица Башарова выглядит весьма устрашающе. Впрочем, поклонники решили не обращать внимания на такие мелочи и порадовались за остепенившегося артиста.
"Великолепный папа", "А главное – все довольны!", "Молодцы", "Приятного отдыха!", – радуются за артиста верные поклонники.
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