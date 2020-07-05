"Это наследственное": вскрылись неожиданные причины неадекватного поведения Ефремова

Близкий знакомый Михаила Ефремова поделился неожиданной версией появлений пагубных пристрастий у актера. Продюсер Марк Рудинштейн рассказал о запоях отца Ефремова.



С момента пьяного ДТП с актером Михаилом Ефремовым прошел почти месяц, однако страсти вокруг резонансной истории не утихают, постоянно всплывают новые подробности. Масло в огонь подливает защита артиста, которая удивляет общественность непоследовательными заявлениями и витиеватыми формулировками.