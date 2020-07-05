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"Это наследственное": вскрылись неожиданные причины неадекватного поведения Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Viktor Chernov/Russian Look www.globallookpress.com
Близкий знакомый Михаила Ефремова поделился неожиданной версией появлений пагубных пристрастий у актера. Продюсер Марк Рудинштейн рассказал о запоях отца Ефремова.
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С момента пьяного ДТП с актером Михаилом Ефремовым прошел почти месяц, однако страсти вокруг резонансной истории не утихают, постоянно всплывают новые подробности. Масло в огонь подливает защита артиста, которая удивляет общественность непоследовательными заявлениями и витиеватыми формулировками.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Накануне основатель кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи продюсер Марк Рудинштейн поделился своим негодованием по поводу действий защитника Михаила Ефремова адвоката Эльмана Пашаева, который "сначала на плохом русском говорит одно, потом другое, потом третье".

Рудинштейн много лет знаком с Ефремовым и хорошо знает о проблемах артиста. Продюсер рассказал, как однажды его спасли от утопления. Михаил напился до потери ориентации в пространстве и пошел купаться, в итоге охране пришлось вытаскивать актера из воды. При этом Ефремов часто в пьяном виде валялся на пляже или на камнях и в целом вел себя непотребно. Однажды он даже выполз на четвереньках на сцену перед полным залом, обозвал Ренату Литвинову и уполз обратно.

По мнению Рудинштейна, не последнюю роль в плачевном состоянии Ефремова сыграла наследственность.

"Это болезнь. В этой семье так исторически сложилось. Гены...Его отец Олег Николаевич Ефремов порой уходил в такие глубокие запои…" – рассказал продюсер.

Он подтвердил, что Михаил Ефремов был настоящим алкоголиком и не чурался принимать наркотики.


5 июля 2020, 10:56 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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