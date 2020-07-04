"Раньше было лучше": в Сети разнесли новый клип "Ленинграда"

Накануне на официальном ютуб-канале группы "Ленинград" появилось новое видео. Сергей Шнуров снова поднял актуальную тему, на этот раз – зависимости от социальных сетей.

Под ритмичную музыку в ролике высмеиваются блогерское лицемерие. Якобы в "Инстаграме" все показывают, какие они высокопродуктивные, красивые, счастливые, умные, богатые и, конечно, стройные. На деле все оказывается совсем не так.

В новом клипе группы "Ленинград" приняла участие популярная блогер Тетя Мотя, которая не побоялась посмеяться на собой и проблемами современного общества. Однако поклонникам творчества Сергея Шнурова видео, что называется, "не зашло".

Многие посчитали, что с момента выхода культовой песни "Лабутены" у группы не появилось ни одной хорошей и "взрывной" композиции. Все последующие треки "Ленинграда" лишь повторяют успех, копируя и посыл, и стиль, и музыку.

"Ни стиль стиха ни музыка не меняется с Лабутенов..Одно и то же.Не зашла (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.)", "А ведь начиналось все с забористого ска-панка... если бы в 2000-м это показали фанатам "Ленинграда", и сказали, что Шнур будет делать вот такое, то точно бы "*** все", "От Мамбы до сейчас. Увы. Уже не то. Раньше было лучше", "Такую актуалочку ведь взяли, могли бы и получше сделать(", "То ли сам Шнур выдохся, то ли "талантливые" менагеры управляют производством, где Шнуром уже и не пахнет, ибо он уже на ТВ", – пишут пользователи "Ютуба".