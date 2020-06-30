Сергей Шнуров получил престижную должность

Фронтмен скандально известной группы Ленинград готовится вступить в новую должность. Появились данные о том, что Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI.
Певец выразил надежду, что его опыт будет полезен для коллег по цеху. Сотрудники канала также возлагают большие надежды на Шнурова, пишет "Экспресс газета".
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